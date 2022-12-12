Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами

До 50 викликів на день отримує "Херсонгаз", якого окупанти залишили без техніки, інформує ZN.ua.

Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами
© КП Київтеплоенерго / Facebook

Шість облгазів з різних областей України передали АТ "Херсонгаз" автомобілі аварійно-диспетчерської служби, оскільки під час відступу з Херсону російські окупанти весь автотранспорт або вкради, або знищили. Про це повідомляє Регіональна газова компанія.

Автотранспорт вже надали АТ "Вінницягаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", "Миколаївгаз".

Зазначається, що після деокупації аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян, адже Херсон щоденно знаходиться під десятками артилерійських обстрілів.

"Техніки не вистачає вкрай. А це саме аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на прориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати", - зазначив начальник управління експлуатації АТ "Херсонгаз" Андрій Боровик.

Також повідомляється, що ще один облгаз - АТ "Дніпропетровськгаз" допомагає відновлювати газові мережі Херсонщини. Зокрема, допомагає з необхідними матеріалами для ремонту сталевого підземного розподільного газопроводу високого тиску.

Нагадаємо, понад дві з половиною тисяч об'єктів зруйнованої інфраструктури - такі наслідки "господарювання" російських окупантів на Херсонщині.

Систему газопостачання у місті фактично неможливо було обслуговувати, оскільки ремонтні бригади не могли доїхати до місця виклику - російські мародери вкрали усі автівки комунального підприємства.

Тим не менше, в місті вже відновлене електропостачання. З 26 листопада в Херсоні поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів.

Крім того, з початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 ГРП та 1368 ШГРП, за рахунок продукції українських заводів RGC Production.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Гайдай: українські військові вже біля КремінноїГайдай: українські військові вже біля Кремінної
Не знав про звільнення: у Херсоні чоловік накинувся на ЗСУ, фотоНе знав про звільнення: у Херсоні чоловік накинувся на ЗСУ, фото
Гинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добуГинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добу
The Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одногоThe Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одного
Чмут, Притула та інші українські волонтери виступили перед Конгресом СШАЧмут, Притула та інші українські волонтери виступили перед Конгресом США
Зараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентомЗараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентом
Українські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – АндрющенкоУкраїнські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – Андрющенко
Екс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомоЕкс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомо
Придушення руху опору: колаборантів, які вчиняли страшні злочини у Херсоні, затриманоПридушення руху опору: колаборантів, які вчиняли страшні злочини у Херсоні, затримано
Гендиректор МАГАТЕ поїхав говорити з росіянами про безпеку на ЗАЕСГендиректор МАГАТЕ поїхав говорити з росіянами про безпеку на ЗАЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости