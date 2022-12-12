Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами

Шість облгазів з різних областей України передали АТ "Херсонгаз" автомобілі аварійно-диспетчерської служби, оскільки під час відступу з Херсону російські окупанти весь автотранспорт або вкради, або знищили. Про це повідомляє Регіональна газова компанія.

Автотранспорт вже надали АТ "Вінницягаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", "Миколаївгаз".

Зазначається, що після деокупації аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян, адже Херсон щоденно знаходиться під десятками артилерійських обстрілів.

"Техніки не вистачає вкрай. А це саме аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на прориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати", - зазначив начальник управління експлуатації АТ "Херсонгаз" Андрій Боровик.

Також повідомляється , що ще один облгаз - АТ "Дніпропетровськгаз" допомагає відновлювати газові мережі Херсонщини. Зокрема, допомагає з необхідними матеріалами для ремонту сталевого підземного розподільного газопроводу високого тиску.

Нагадаємо, понад дві з половиною тисяч об'єктів зруйнованої інфраструктури - такі наслідки "господарювання" російських окупантів на Херсонщині.

Систему газопостачання у місті фактично неможливо було обслуговувати, оскільки ремонтні бригади не могли доїхати до місця виклику - російські мародери вкрали усі автівки комунального підприємства.

Тим не менше, в місті вже відновлене електропостачання. З 26 листопада в Херсоні поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів.

Крім того, з початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 ГРП та 1368 ШГРП, за рахунок продукції українських заводів RGC Production.