Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами
До 50 викликів на день отримує "Херсонгаз", якого окупанти залишили без техніки, інформує
Шість облгазів з різних областей України передали АТ "Херсонгаз" автомобілі аварійно-диспетчерської служби, оскільки під час відступу з Херсону російські окупанти весь автотранспорт або вкради, або знищили. Про це
Автотранспорт вже надали АТ "Вінницягаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", "Миколаївгаз".
Зазначається, що після деокупації аварійно-диспетчерська служба «Херсонгазу» отримує близько 50 викликів на день від містян, адже Херсон щоденно знаходиться під десятками артилерійських обстрілів.
"Техніки не вистачає вкрай. А це саме аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на прориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати", - зазначив начальник управління експлуатації АТ "Херсонгаз" Андрій Боровик.
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Нагадаємо, понад дві з половиною тисяч об'єктів зруйнованої інфраструктури - такі наслідки "господарювання" російських окупантів на Херсонщині.
Систему газопостачання у місті фактично неможливо було обслуговувати, оскільки ремонтні бригади не могли доїхати до місця виклику - російські мародери вкрали усі автівки комунального підприємства.
Тим не менше, в місті вже відновлене електропостачання. З 26 листопада в Херсоні поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів.
Крім того, з початку бойових дій газовики України відновили газопостачання до більше ніж 510 тис. домогосподарств. Також відновлено роботу 588 ГРП та 1368 ШГРП, за рахунок продукції українських заводів RGC Production.