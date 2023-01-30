За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни за рік окупації міста росіяни викрали близько тисячі цивільних жителів, ще сотні перебувають у полоні. Про це Федоров повідомив на брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами мера Мелітополя, до окупованого Криму було вивезено понад 3500 в'язнів. Усі вони були переміщені нелегально. Окупанти також масово викрадали мирних жителів міста.

"За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу наших мешканців цивільних. На сьогодні ще точно сотні перебувають в полоні", – зазначив він.

Окрім цього, росіяни проводять так звану інвентаризацію житла. Вони ходять по будинках та перевірять наявність документів на майно.

"Спеціальна комісія обходить будинки й вимагає документи на власність, хоча вони чітко розуміють, що величезна кількість мешканців виїхали, і там наразі живуть їхні родичі та близькі. Їх це не влаштовує, вони попереджають, що якщо не буде власників чи документів, то ці люди будуть виселятися з їхніх квартир та будинків", – додав Федоров.