За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – Федоров

Окупанти нелегально вивозять українців на територію РФ, інформує ZN.ua.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни за рік окупації міста росіяни викрали близько тисячі цивільних жителів, ще сотні перебувають у полоні. Про це Федоров повідомив на брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами мера Мелітополя, до окупованого Криму було вивезено понад 3500 в'язнів. Усі вони були переміщені нелегально. Окупанти також масово викрадали мирних жителів міста.

"За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу наших мешканців цивільних. На сьогодні ще точно сотні перебувають в полоні", – зазначив він.

Окрім цього, росіяни проводять так звану інвентаризацію житла. Вони ходять по будинках та перевірять наявність документів на майно.

"Спеціальна комісія обходить будинки й вимагає документи на власність, хоча вони чітко розуміють, що величезна кількість мешканців виїхали, і там наразі живуть їхні родичі та близькі. Їх це не влаштовує, вони попереджають, що якщо не буде власників чи документів, то ці люди будуть виселятися з їхніх квартир та будинків", – додав Федоров.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
Блок рекламы


Похожие новости
Майже п'ять сотень росіян вже довоювалися до смерті: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМайже п'ять сотень росіян вже довоювалися до смерті: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Експерти розповіли про роль "Росатому" в окупації ЗАЕСЕксперти розповіли про роль "Росатому" в окупації ЗАЕС
Федоров: понад 700 людей у Мелітополі перебувають у полоніФедоров: понад 700 людей у Мелітополі перебувають у полоні
Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантівРекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів
Четверо працівників «Укрзалізниці» з Куп’янська під час окупації транспортували російську технікуЧетверо працівників «Укрзалізниці» з Куп’янська під час окупації транспортували російську техніку
У Франції на протести вийшли майже 2 мільйони людейУ Франції на протести вийшли майже 2 мільйони людей
Майже 120 тисяч "двохсотих": Генштаб підрахували втрати ворога станом на 19 січняМайже 120 тисяч "двохсотих": Генштаб підрахували втрати ворога станом на 19 січня
Російська артилерія скоротила вогонь майже на 75% - CNNРосійська артилерія скоротила вогонь майже на 75% - CNN
Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»Британські ЗМІ про танки Challenger 2 для України: «Давно потрібно було їх відправити»
Мінус три вертольоти та майже 600 окупантів: зведення про втрати ворога за добуМінус три вертольоти та майже 600 окупантів: зведення про втрати ворога за добу
Последние новости
Подгружаем последние новости