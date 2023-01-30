За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – Федоров
Окупанти нелегально вивозять українців на територію РФ, інформує
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни за рік окупації міста росіяни викрали близько тисячі цивільних жителів, ще сотні перебувають у полоні. Про це Федоров
За словами мера Мелітополя, до окупованого Криму було вивезено понад 3500 в'язнів. Усі вони були переміщені нелегально. Окупанти також масово викрадали мирних жителів міста.
"За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу наших мешканців цивільних. На сьогодні ще точно сотні перебувають в полоні", – зазначив він.
Окрім цього, росіяни проводять так звану інвентаризацію житла. Вони ходять по будинках та перевірять наявність документів на майно.
"Спеціальна комісія обходить будинки й вимагає документи на власність, хоча вони чітко розуміють, що величезна кількість мешканців виїхали, і там наразі живуть їхні родичі та близькі. Їх це не влаштовує, вони попереджають, що якщо не буде власників чи документів, то ці люди будуть виселятися з їхніх квартир та будинків", – додав Федоров.