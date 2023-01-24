Росія утримує в СІЗО Сімферополя близько 110 викрадених українців — КПГ

Їх катують - спершу військові РФ, а потім ФСБшники.

Росія утримує в СІЗО Сімферополя близько 110 викрадених українців — КПГ
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Українців, яких Росія викрадає на тимчасово окупованих територіях Херсонські та Запорізької областей, окупанти відправляють в тому числі й у СІЗО в Сімферополі. Це підтвердили у Кримській правозахисній групі, інформує ZN.ua.

Глава групи Ольга Скрипник зазначає, що тепер окупанти використовують півострів не лише як військову базу, але й як місце для утримування викрадених українців.

"У березні ми фіксували перші повідомлення про те, що у СІЗО № 1 Сімферополя тримають людей з Херсонської та Запорізької областей, а пізніше ФСБ РФ відкрило новий слідчий ізолятор саме для викрадених людей, - зазначає Скрипник. - За нашими даними, цей СІЗО № 2 розрахований на 458 місць. У цьому ізоляторі наприкінці 2022 року утримувалося більше 110 осіб, більшість з яких — цивільні мешканці окупованих після 24 лютого 2022 року територій України".

Серед затриманих – громадські активісти, волонтери й представники місцевої влади. За словами Скрипник, їх катують - спершу цим займаються російські військові, які їх викрадають, а після - представники ФСБ РФ у Криму. Ба більше, нашим громадянам не надають медичної допомоги, також їм не дозволяють отримувати посилки від родичів.

Проти деяких з них окупаційна влада й досі не відкрила кримінальних проваджень. Тобто, росіяни й досі не визнали, що викрадені люди перебувають у СІЗО.

Після перебування в ізоляторі їх можуть переправити у Росію.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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