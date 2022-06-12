В Канаде полиция заблокировала парламент: первые подробности

В субботу, 11 июня, полиция Канады заблокировала центральную часть Оттавы и эвакуировала людей из парламентского холма в связи с "активной полицейской операцией" по преодолению возможной угрозы.

Об этом пишет местный общественный вещатель CBC News.

На данный момент в Оттаве дежурят вооруженные сотрудники полиции вдоль дорог на Веллингтон-стрит. Они не раскрывают подробностей своих действий, но заявили, что проводится активная операция относительно возможной угрозы общественной безопасности. Правоохранители рекомендовали покинуть парламент работникам, находившимся внутри админздания, а также просят горожан по возможности перекрытых зон.

Известно, что 11 июня в канадском парламенте не было мероприятий, а присутствующих было мало, так как выходной день.

Фото: twitter.com/DCFraser

Ранее мы информировали, в Канаде заметно повысили выплаты для беженцев из Украины, информирует Апостроф.


Екатерина Глянько, Апостроф





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