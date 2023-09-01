У парламенті Грузії ініціювали процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі

Глава держави всупереч відмові з боку уряду вирушила проводити зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

У парламенті Грузії ініціювали процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі
© Мзія Саганелідзе / Луна Кавказу

Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе анонсував початок процесу імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі через її поїздки до Європи всупереч забороні уряду. Про це повідомляє Ехо Кавказу, інформує ZN.ua.

За його словами, 31 серпня Зурабішвілі всупереч відмові з боку уряду вирушила проводити зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Кобіхадзе твердить, що це є порушенням конституції та підставою для імпічменту президентки.

При цьому він визнав, що імпічмент не вдасться зреалізувати - правлячій партії не вистачить на це голосів. Однак процедуру все одно вирішили ініціювати.

Для імпічменту президентки Грузії потрібна згода 2/3 повного складу парламенту. У парламентської більшості всього 84 місця, тоді як для імпічменту потрібно 100.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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