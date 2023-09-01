У парламенті Грузії ініціювали процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі

Глава держави всупереч відмові з боку уряду вирушила проводити зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

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Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе анонсував початок процесу імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі через її поїздки до Європи всупереч забороні уряду. Про це повідомляє Ехо Кавказу, інформує ZN.ua .

За його словами, 31 серпня Зурабішвілі всупереч відмові з боку уряду вирушила проводити зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Кобіхадзе твердить, що це є порушенням конституції та підставою для імпічменту президентки.

При цьому він визнав, що імпічмент не вдасться зреалізувати - правлячій партії не вистачить на це голосів. Однак процедуру все одно вирішили ініціювати.

Для імпічменту президентки Грузії потрібна згода 2/3 повного складу парламенту. У парламентської більшості всього 84 місця, тоді як для імпічменту потрібно 100.