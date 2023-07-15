Влада Грузії звинуватила польського лікаря у тому, що він хотів у черевику винести зразок аналізів Саакашвілі

Пенітенціарна служба опублікувала відео та розлогий допис.

Польський лікар, якому влада Грузії дозволила долучитися до обстеження Михеїла Саакашвілі, намагався у власному черевику винести зразок аналізів третього президента Грузії. Про це заявили в пенітенціарній службі Грузії, опублікувавши відео, на якому лікар нібито дістає з черевика невеликий предмет, інформує ZN.ua.

Влада Грузії звинуватила польського лікаря у тому, що він хотів у черевику винести зразок аналізів Саакашвілі
© Скріншот з відео

«Під час візиту стався незрозумілий інцидент з одним із польських лікарів. Зокрема, лікар загорнув у папір зразок, узятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, і спробував винести його у черевику», — йдеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що допущені до Саакашвілі польські лікарі мають право брати аналізи «лише у офіційному порядку».

Крім того, пенітенціарна служба стверджує, що насправді експрезиденту надавалась належна медична допомога, а звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів «не відповідає встановленим законодавством Грузії стандартам».

Раніше міністр закордонних справ Грузії Ілія Дарчіашвілі заявив, що до стану здоров'я Саакашвілі «питань взагалі немає» та послався на те, що Страсбурзький суд ухвалив рішення, в якому зазначено, що влада Грузії відповідально ставиться до всіх ув’язнених.

У квітні Саакашвілі заявив, що скоро помре, якщо не отримає медичну допомогу поза межами Грузії. Стан його здоров’я значно погіршився з моменту його затримання у жовтні 2021 року. Третього липня він був присутній у онлайн-форматі на судовому засіданні та продемонстрував, як сильно схуд під час перебування у лікарні.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею з приводу стану здоров'я утримуваного в грузинській в’язниці Саакашвілі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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