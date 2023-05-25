Глава уряду Грузії дорікнув ЄС, що той досі веде торгівлю з РФ

Іраклій Гарібашвілі розкритикував плани Євросоюзу щодо санкцій проти країн, які досі ведуть бізнес з Москвою.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, розкритикував можливість запровадження санкцій проти країн, які досі продовжують вести бізнес з Російською Федерацією. Про це повідомляє Politico, інформує ZN.ua .

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Глава грузинського уряду зазначив, що припинення торгівлі між Грузією та Росією не матиме значного впливу на російську економіку

"Те, що ЄС торгує з Росією за чотири дні, ми торгуємо з Росією за рік", – підкреслив прем’єр.

"Коли мова йде про економічні санкції… товарообіг Грузії з Росією становить менше 1 мільярда доларів. Це смішно, чи не так? Цей 1 мільярд доларів не може вплинути на російську економіку", – сказав Гарібашвілі в інтерв'ю на Катарському економічному форумі.

Росія є другим за величиною торговельним партнером Грузії. У 2022 році товарообіг між двома країнами досяг 2,5 мільярда, за попередніми даними Національного статистичного управління Грузії.

Колишня радянська республіка є однією з небагатьох країн Кавказу та Центральної Азії, чия торгівля з Росією стрімко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Згідно з митними даними платформи Trade Data Monitor, обсяг торгівлі Грузії з Росією зріс майже на 22 відсотки за рік, відколи Москва почала повномасштабне вторгнення.