Прем'єр-міністр Грузії попросив депутатів не називати Орбана чортом

Гарібашвілі заявив, що Орбан – справжній друг Грузії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попросив не називати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана чортом, заявивши, що угорський політик є «справжнім другом» і союзником. Прохання виникло після того, як депутат грузинского парламента Роман Гоцирідзе назвав Орбана чортом, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Грузії попросив депутатів не називати Орбана чортом
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан
© REUTERS/Bernadett Szabo

«Я почув образливу заяву одного із ораторів на адресу нашого друга Орбана. Це поганий факт. Пане Романе, я закликаю вас бути коректними, коли ви говорите про пана Орбана. Пан Віктор Орбан – справжній друг нашої країни. Він нас підтримує, підтримує вступ нашої країни до НАТО, до Європейського Союзу, і він є одним із наших стійких прихильників у Європейському Союзі. Будь ласка, контролюйте свої слова, коли згадуєте пана Орбана», – сказав Гарібашвілі, повідомляє «Грузія Online».

Нагадаємо, що проросійський прем'єр Угорщини Орбан не вважає президента Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем і заявляє, що Україна не може вважатися суверенною державою. Він виступає проти вступу України до НАТО та блокує військову допомогу від ЄС для нашої країни.


Стас Константинов, ZN.ua





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