Прем'єр-міністр Грузії попросив депутатів не називати Орбана чортом
Гарібашвілі заявив, що Орбан – справжній друг Грузії.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попросив не називати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана чортом, заявивши, що угорський політик є «справжнім другом» і союзником. Прохання виникло після того, як депутат грузинского парламента Роман Гоцирідзе назвав Орбана чортом, інформує
«Я почув образливу заяву одного із ораторів на адресу нашого друга Орбана. Це поганий факт. Пане Романе, я закликаю вас бути коректними, коли ви говорите про пана Орбана. Пан Віктор Орбан – справжній друг нашої країни. Він нас підтримує, підтримує вступ нашої країни до НАТО, до Європейського Союзу, і він є одним із наших стійких прихильників у Європейському Союзі. Будь ласка, контролюйте свої слова, коли згадуєте пана Орбана», – сказав Гарібашвілі,
Нагадаємо, що проросійський прем'єр Угорщини Орбан не вважає президента Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем і заявляє, що Україна не може вважатися суверенною державою. Він виступає проти вступу України до НАТО та блокує військову допомогу від ЄС для нашої країни.