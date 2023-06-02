МЗС відповіло на черговий випад Орбана: Почніть нарешті діяти й не підривайте єдність ЄС

Там пояснили, що щоденні атаки Росії доводять, що в агресора наразі розглядають лише один сценарій - продовжувати війну.

Сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не можна допускати, аби контрнаступ ЗСУ розпочався, натомість знову запропонувавши провести переговори між Києвом та Москвою. На це відреагував спікер МЗС України Олег Ніколенко, нагадавши, що позиція Києва чітко окреслена - мирні перемовини можливі лише після виведення російських військ з нашої країни, інформує ZN.ua .

"Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014?2022 років", — наголосив Ніколенко у дописі на своїй сторінці в Facebook.

Ба більше, щоденні атаки по Україні доводять, що у Росії наразі розглядають лише один сценарій - продовжувати війну.

Ніколенко також прокоментував слова Орбана про те, що йому важко бути "єдиним" прем'єр-міністром ЄС, який виступає за мир.

"Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС", — написав Ніколенко.