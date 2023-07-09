Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»

Президенти зустрілися в Луцьку.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою у Луцьку. У Twitter глава Української держави повідомив , що з президентом Польщі разом діяти в рамках саміту НАТО у Вільнюсі, інформує ZN.ua .

© Володимир Зеленський/twitter

«На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України», – зазначив Зеленський.

Візит Дуди до Луцька не анонсувався. Лише напередодні ввечері Луцька міська рада повідомила про перекриття руху на вулицях Старого міста, де розташований костел. Причиною вказували проведення проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення ради Україна-НАТО. За його словами, на саміті Альянс висловить підтримку Україні за трьома напрямками: підвищення рівня політичного співробітництва шляхом заснування ради Україна-НАТО; затвердження багаторічної програми підтримки; підтвердження, що Україна має перспективу стати членом НАТО і надання допомоги на цьому шляху.