Президентка Грузії пропонує випустити Сакашвілі з в'язниці і надягти йому браслет

Цей вид покарання, з урахуванням стану здоров'я політика, вона вважає більш доречним.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі з в'язниці з електронним браслетом, враховуючи стан його здоров’я. Про це вона заявила в інтерв'ю французькому телеканалу France 24, інформує ZN.ua .

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Зурабішвілі припустила, що до ув’язненого експрезидента можливо застосувати альтернативну форму покарання, зокрема носіння електронного браслету.

«Мене це хвилює. Я думаю, що з Саакашвілі слід обходитись так само, як у світі ставляться до інших засуджених президентів. Є електронні браслети та інші форми, які набагато більше відповідають тому, що очікується від країни, яка має намір вступити до ЄС», — наголосила президентка.

Водночас, вона додала, що помилування, яке вона, як глава держави, має право застосувати, «в даному конкретному випадку — питання, обмежене конкретними юридичними обставинами».

Ще кілька місяців тому грузинська президентка Саломе Зурабішвілі заявляла, що тримання під вартою хворого колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі не визначає європейські перспективи країни.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі було затримано після повернення до Грузії ще 1 жовтня 2021 року. Проти експрезидента Грузії порушено щонайменше чотири кримінальні справи

В січні стан колишнього президента грузинського експрезидента значно погіршився — його перевели до реанімації.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з Міхеілом Саакашвілі, звинувативши владу Грузії в намаганні вбити політика. Він також назвав це повільним катування громадянина нашої країни.