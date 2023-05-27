ОП не ставить перед адміністраціями завдання зібрати інформацію про пересування, місцеперебування та майно депутатів

Але обласні та райадміністрації, за словами Кулеби, можуть здійснювати моніторинг публічних суспільно-політичних подій у регіонах.

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Під час інтерв'ю ZN.UA заступник глави ОПУ Олексій Кулеба, коментуючи документи, які є у розпорядженні редакції, запевнив, що офіс президента точно не ставив завдань збирати інформацію про пересування депутатів, їх місцеперебування та майно, інформує ZN.ua .

"Це чутлива інформація навіть в умовах воєнного часу", - відзначив він.

Ми публікуємо розпорядження про проведення моніторингу за підписом О.Кулеби, а також документ уже від імені районної адміністрації з переліком запитуваної інформації. Їх заступник голови ОП бачить вперше.

Прокоментував Кулеба і гостру тему заборони виїзду місцевих депутатів за кордон: "Це вже питання ВРУ. Та Кулеба наголосив, що повної заборони для народних обранців немає, лише сама процедура стала більш формалізована.

Раніше можна було просто сісти й поїхати. Але тоді ми не знаємо, чим насправді там займається депутат: своїми приватними справами чи справами громади. Тому зараз потрібно на рівні міста прийняти міжнародну програму, поставивши певні цілі перед тими, хто виїжджає".

Втім Кулеба зазначив, що складання мандатів депутатами для виїзду з країни - не поширена практика.

"Але якісь речі потрібно справді на законодавчому рівні врегулювати", — заявив посадовець.