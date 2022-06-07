Население Китая станет меньше впервые с великого голода, который разразился 60 лет назад

На Китай приходится более одной шестой части населения мира, однако после четырех десятилетий, за которые население страны выросло с 660 миллионов до 1,4 миллиарда человек, в этом году впервые со времен великого голода 1959-1961 годов его численность сократится, пишет исследовательница Сюцзянь Пэн в статье, опубликованной ВВС .

Согласно последним данным Национального бюро статистики Китая, население страны увеличилось в 2021 году всего на 480 000 человек – до 1,41260 миллиарда. Дл сравнения, 10 лет назад ежегодный прирост составлял 8 миллионов человек.

Хотя нежелание иметь детей в условиях жестких антиковидских мер, возможно, и способствовало замедлению темпов роста рождаемости, оно наблюдалось в течение многих лет.

В конце 1980-х годов общий коэффициент рождаемости в Китае (число рождений на одну женщину) составлял 2,6 - намного выше 2,1, необходимых для замещения смертей. С 1994 года он находился между 1,6 и 1,7, а в 2020 году опустился до 1,3, а в 2021 году - до 1,15.

Для сравнения, в Австралии и США общий коэффициент рождаемости составляет 1,6 рождений на одну женщину. В стареющей Японии – лишь 1,3.

Резкий спад рождаемости произошел, несмотря на то, что Китай отказался от политики одного ребенка в 2016 году и ввел политику трех детей, подкрепленную налоговыми и другими стимулами, в прошлом году.

Существуют разные теории о том, почему китайские женщины по-прежнему не хотят заводить детей, несмотря на государственные стимулы. Одна из них заключается в том, что население привыкло к небольшим семьям. Другой вариант связан с ростом стоимости жизни, а третьи считают, что это может быть связано с увеличением брачного возраста, который задерживает рождение детей и уменьшает желание их иметь вообще.

Кроме того, в Китае меньше женщин детородного возраста, чем можно было бы ожидать. Ограниченные возможностью иметь только одного ребенка с 1980 года, многие пары выбирают мальчика, повышая соотношение полов при рождении со 106 мальчиков на 100 девочек (соотношение в большинстве других стран мира) до 120, а в некоторых провинциях до 130.

После 2021 года, по прогнозам исследователей, население Китая будет ежегодно сокращаться в среднем на 1,1%. В прошлом году общая численность населения Китая выросла на минимальную величину после кризиса - всего на 0,34 человека на каждую 1000. Согласно прогнозам, подготовленным группой специалистов Шанхайской академии социальных наук, в этом году - впервые после голода - численность населения снизится на 0,49 человек на тысячу. Переломный момент наступил на десятилетие раньше, чем ожидалось.

Еще в 2019 году Китайская академия социальных наук ожидала, что пик численности населения придется на 2029 год и составит 1,44 миллиарда человек. В докладе Организации Объединенных Наций "Перспективы народонаселения" за 2019 год пик ожидался еще позже, в 2031-32 годах, на уровне 1,46 миллиарда человек.

Команда Шанхайской академии социальных наук прогнозирует, что после 2021 года среднегодовое снижение численности населения составит 1,1%, в результате чего в 2100 году население Китая сократится до 587 миллионов человек.

Предположения, лежащие в основе этого прогноза, заключаются в том, что общий коэффициент рождаемости в Китае снизится с 1,15 до 1,1 в период с настоящего времени до 2030 года и останется на этом уровне до 2100 года.

Быстрое снижение населения окажет глубокое влияние на экономику Китая. Численность населения трудоспособного возраста в Китае достигла пика в 2014 году и, по прогнозам, к 2100 году сократится до менее чем одной трети от этого пика. Ожидается, что численность пожилого населения Китая (в возрасте 65 лет и старше) будет продолжать расти в течение большей части этого времени и к 2080 году превысит численность населения трудоспособного возраста. Это означает, что если в настоящее время 100 человек трудоспособного возраста могут содержать каждые 20 пожилых людей, то к 2100 году 100 трудоспособных китайцев должны будут содержать уже 120 пожилых китайцев.

Среднегодовое сокращение трудоспособного населения Китая на 1,73% создает предпосылки для снижения темпов экономического роста, если производительность труда не будет быстро расти, информирует ZN.ua .

Повышение стоимости рабочей силы, вызванное быстрым ее сокращением, приведет к тому, что низкорентабельные трудоемкие производства будут вытеснены из Китая в страны с избытком рабочей силы, такие как Вьетнам, Бангладеш и Индия. Уже сейчас стоимость рабочей силы в Китае в два раза выше, чем во Вьетнаме.

В то же время Китай должен будет направить больше своих производственных ресурсов на предоставление услуг здравоохранения, медицины и ухода за престарелыми, чтобы удовлетворить потребности все более пожилого населения.

Моделирование Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии предполагает, что без изменений в пенсионной системе Китая пенсионные выплаты вырастут в пять раз - с 4% ВВП в 2020 году до 20% ВВП в 2100 году.

Для стран-экспортеров ресурсов, таких как Австралия, эти изменения, вероятно, потребуют переориентации экспорта на производителей за пределами Китая. Для импортеров товаров, включая Соединенные Штаты, источник товаров будет постепенно смещаться в сторону новых и развивающихся центров производства.

Несмотря на прогнозы о том, что это будет "китайский век", демографические прогнозы показывают, что влияние может переместиться в другое место - в том числе в соседнюю Индию, население которой, как ожидается, обгонит Китай в течение ближайшего десятилетия.

Автор исследования Сюцзянь Пэн работает в Центре политических исследований Университета Виктории (Канада).