Джонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги

За повідомленням, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві з нагоди 31-ї річниці незалежності України від Радянського Союзу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон окреслив наступний великий пакет нової підтримки Великої Британії, включно з безпілотними системами спостереження та протитанковими боєприпасами.

«Цей пакет безпілотних авіаційних систем стане кроком у розвитку нинішніх можливостей України, покращуючи їх здатність спостереження на великій відстані та оборонного цілевказування. Він включає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення наближення ворожих сил», - йдеться у повідомленні.