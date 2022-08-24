Джонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги

До пакету входять 850 дронів

Джонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги
Джонсон привіз до України новий пакет допомоги
© Офіс президента

За повідомленням, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві з нагоди 31-ї річниці незалежності України від Радянського Союзу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон окреслив наступний великий пакет нової підтримки Великої Британії, включно з безпілотними системами спостереження та протитанковими боєприпасами.

«Цей пакет безпілотних авіаційних систем стане кроком у розвитку нинішніх можливостей України, покращуючи їх здатність спостереження на великій відстані та оборонного цілевказування. Він включає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення наближення ворожих сил», - йдеться у повідомленні.


Артем Руденко, ZN.ua





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