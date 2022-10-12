"Поламають хребет Росії в нуль": названі терміни, коли це станеться, чекати залишилося недовго

Путін із відчаєм шукає переговорні майданчики та можливості домовитися, в Росії «реально катастрофа».

Про це у розмові з Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, в Росії наростають усі види катастроф – економічна, мобілізаційна, військова.

«Наприклад, грандіозна проблема із військовими льотчиками. Літаки є, підготовлених екіпажів немає. Особливо щодо фронтової авіації. Проблеми наростають і вони за короткий термін, лютий, поламають їм хребет у нуль. Росія піде на повне рознесення, а на полі бою від неї нічого не залишиться», - запевнив Арестович.

За словами представника ОП, в Росії про це чудово знають і поспішають домовитися «з понтами: залиште мені чотири області, інакше ядерна зброя».

«Вони так надувають свою силову позицію, що останньому коту в ООН або десь на задвірках НАТО зрозуміло, що вони перебувають у слабкій позиції. Раз вони благають і готові піти на все, що завгодно – подальше застосування сили, про яку вони так гордо розповідають, включаючи ядерну зброю, видається вкрай сумнівною», - пояснив Олексій Арестович.

Представник Офісу президентатакож заявив, що Путін перебуває у слабкій позиції через свої «ідіотські дії», тому Захід продовжує його водити за собою.