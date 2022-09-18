П'яні російські військові хитаються Білгородом: "Отримали терміновий наказ бігти назад до росії"

У російському обласному центрі, неподалік кордону з Україною, відчувається атмосфера війни. Білгород наповнений військовими, які втекли від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у репортажі британського журналіста Ендрю Рота із The Guardian.

"У Білгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного", – йдеться у матеріалі.

Репортер повідомляє про натовп російських військових, які "блукають вулицями Білгорода" після відступу від української контратаки.

"Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах - п'яні або втомлені", - розповідає репортер.

Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися у селі Великі Проходи, що на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ бігти назад до Росії. Тепер окупанти блукають вулицями Білгорода, шукаючи, де поїсти.