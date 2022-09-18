П'яні російські військові хитаються Білгородом: "Отримали терміновий наказ бігти назад до росії"

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У російському обласному центрі, неподалік кордону з Україною, відчувається атмосфера війни. Білгород наповнений військовими, які втекли від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у репортажі британського журналіста Ендрю Рота із The Guardian.

"У Білгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного", – йдеться у матеріалі.

Репортер повідомляє про натовп російських військових, які "блукають вулицями Білгорода" після відступу від української контратаки.

російський військовий РФ полонений

"Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах - п'яні або втомлені", - розповідає репортер.

Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися у селі Великі Проходи, що на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ бігти назад до Росії. Тепер окупанти блукають вулицями Білгорода, шукаючи, де поїсти.

роSSийский военный


Алексей Ионов, politeka.net





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