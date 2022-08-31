Тополя залишив фронт за наказом Залужного, музикант пояснив, чи повернеться назад: "Ми залишаємось бійцями..."

Тарас Тополя

Музикант Тарас Тополя зазначив, що разом із гуртом "Антитіла" все ще продовжує бути бійцем 130 батальйону, проте поки що працює на культурному фронті.

З початку вторгнення росії в Україну, музикант Тарас Тополя разом із колегами з гурту "Антітіла" служив у 130-му батальйоні тероборони. Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наказав бійцям повернутися до мирного життя.

Тополя назвав головну причину такого наказу під час телемарафону.

Музикант зазначив, що разом із гуртом "Антитіла" все ще продовжує бути бійцем 130 батальйону, проте поки що працює на культурному фронті.

"Сталося все досить органічно, тому що ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Було очевидно, що в таких речах треба брати участь, відмовлятися від цього не можна. Рішення, яке ухвалив головнокомандувач, ми з ним погоджуємось", – розкрив Тарас Тополя .

Тарас Тополя

Тарас Тополя наголосив, що "Антитіла" пишаються своєю службою на передовій протягом шести місяців, оскільки вони змогли врятувати життя багатьом українським захисникам.

Однак зараз їм потрібно долучитися до культурного фронту та просвятити себе створенню якісної української музики та співпраці з іноземними всесвітньо відомими зірками.

"Ми залишаємось бійцями 130 батальйону. Ми просто відряджені, і не будемо виходити в зону бойових дій. Але якщо буде рішення головнокомандувача та окреме розпорядження повернутися нас на передову, то, звичайно, що виконаємо", – пояснив Тарас Тополя .


Александра Павленко, politeka.net





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