РоSSийские военкоматы продолжают полыхать: кадры с места новой атаки

РоSSийские военкоматы продолжают полыхать: кадры с места новой атаки

В россии продолжают поджигать военкоматы. Новый случай произошел во Владивостоке.

Там неизвестный устроил поджог военкомата Ленинского и Фрунзенского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

ЧП произошло утром – подойдя к зданию, мужчина облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар.

Прибывшие на место пожарные спасатели погасили возгорание. По данным СМИ, от поджога пострадала лишь часть стены около главного входа.

«Военнослужащие меняют поврежденные огнем доски и разгоняют народ — не дают снимать и просят не мешать им работать», - сообщают СМИ.

Подозреваемого в поджоге продолжают разыскивать.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в россии военкоматы горят десятками.

поджог военкомата россия

По его словам, такие действия, в том числе совершаются с целью срыва мобилизации в РФ.

"Для чего жечь военкоматы? Там сгорают документы. Как тебя вызвать, если непонятно, кто ты и существуешь ли ты вообще. То есть россиянин, сжегший военкомат, избавляет себя от перспективы мобилизации", — пояснял Арестович.


Катерина Петренко, politeka.net





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