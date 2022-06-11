"Один отвечал за "референдум": ВСУ отправили двух генералов рф вслед за кораблем

ВСУ, артиллерия

Советник главы ОП рассказал, что на Херсонщине ВСУ уничтожили еще двух роSSийских генералов.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще двух роSSийских генералов. Один из них отвечал за так называемый "референдум" в Херсоне. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых, накрытие, в том числе там погибли два генерала – один армейский и один ФСБ-шный, причем тот, который отвечал за организацию "референдума" в Херсонской области", - отметил он. По его словам, имена этих генералов уточняются.

Алексей Арестович

Кроме этого, как рассказал Арестович, впервые в Украине подтвердили наличие арабских наемников, скорее всего, из Сирии, в составе армии рф. ВСУ их накрыла, более 200 человек убиты. Как выразился Арестович, у наемников был "экспресс-тур" в Украину. Также Арестович сообщил, что разведгруппу полка Кадырова "Ахмат" наш спецназ в Северодонецке уделал сегодня "в ноль".


Галина Струс, politeka.net





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