В полиции рассказали, сколько заявок о коллаборантах в чатбот єВорог отправили украинцы

С начала работы чатбота єВорог украинцы направили более 940 сообщений о коллаборантах, сообщила Патрульная полиция.

«Украинцы уже отправили более 940 заявок о коллаборантах в чатбот. Все они уже переданы в СБУ », - говорится в сообщении.

Патрульная полиция напомнила, что коллаборационизм - это участие в боевых действиях на стороне страны-агрессора, активное сотрудничество с оккупантами, организация выборов на временно оккупированных территориях, а также публичное отрицание вооруженной агрессии РоSSии и призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины.

Как сообщить Службе безопасности Украины о коллаборанте:

в чатботе єВорог нужно выбрать «Сообщить о коллаборантах»;

указать их геолокацию и добавить фото или видео;

описать, почему вы считаете человека коллаборантом и рассказать, как именно он помогает захватчикам;

если не удалось снять коллаборанта на камеру, можно отправить заявку с текстом и подробностями;

«Снимайте предателей скрытой камерой без звука и с безопасного места. Не забывайте удалять переписку с врагом и фото с вашего телефона», - напомнили в Патрульной полиции.