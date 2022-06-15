В полиции рассказали, сколько заявок о коллаборантах в чатбот єВорог отправили украинцы
Все заявления уже передали в СБУ.
С начала работы чатбота єВорог украинцы направили более 940 сообщений о коллаборантах,
«Украинцы уже отправили более 940 заявок о коллаборантах в чатбот. Все они уже переданы в СБУ», - говорится в сообщении.
Патрульная полиция напомнила, что коллаборационизм - это участие в боевых действиях на стороне страны-агрессора, активное сотрудничество с оккупантами, организация выборов на временно оккупированных территориях, а также публичное отрицание вооруженной агрессии РоSSии и призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины.
Как сообщить Службе безопасности Украины о коллаборанте:
- в чатботе єВорог нужно выбрать «Сообщить о коллаборантах»;
- указать их геолокацию и добавить фото или видео;
- описать, почему вы считаете человека коллаборантом и рассказать, как именно он помогает захватчикам;
- если не удалось снять коллаборанта на камеру, можно отправить заявку с текстом и подробностями;
«Снимайте предателей скрытой камерой без звука и с безопасного места. Не забывайте удалять переписку с врагом и фото с вашего телефона», - напомнили в Патрульной полиции.
Чатбот єВорог создан Министерством цифровой трансформации и существует только в