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2022-06-15
Коллаборантка ждала оккупантов, но не дождалась: в полиции сообщили подробности
14 июня правоохранители установили личность женщины, которая поддерживала рашистов в социальных сетях.
Жительница Индустриального района поддерживала путинский режим и заявила, что ждет прихода русских захватчиков.
Силовики открыли уголовное производство по статье 111-1 УК Украины (“коллаборционная деятельность”). Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения. Если вина харьковчанки будет доказана, ей грозит запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.
Алексей Ионов, politeka.net