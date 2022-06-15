Коллаборантка ждала оккупантов, но не дождалась: в полиции сообщили подробности

14 июня правоохранители установили личность женщины, которая поддерживала рашистов в социальных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Харьковской области. Ранее видео с ней распространили в публичной группе.

Жительница Индустриального района поддерживала путинский режим и заявила, что ждет прихода русских захватчиков.

Силовики открыли уголовное производство по статье 111-1 УК Украины (“коллаборционная деятельность”). Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения. Если вина харьковчанки будет доказана, ей грозит запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет.