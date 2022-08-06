Окупанти обстріляли Харківську область: постраждала цивільна інфраструктура

Війська РФ в ніч на суботу, 6 серпня, завдали ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області з території Бєлгорода, заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Ракета РФ влучила в об'єкт інфраструктури в Індустріальному районі Харкова.

Жертв та постраждалих немає.

За його словами, ракети РФ до території України долетіли не всі.

"За даними військових, кілька ракет не захотіли залишати рідний Бєлгород і вибухнули на території Росії", – наголосив Синєгубов.