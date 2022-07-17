Вночі ворог обстріляв Харків та область. Постраждала мирна мешканка

В ніч на 17 липня російські окупанти знову вдарили ракетами по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. У результаті обстрілів постраждала жінка.

«Близько 03 год в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи», – повідомив Синєгубов.

Він додав, що вночі окупанти інтенсивно обстрілювали Дергачівську громаду. У результаті виникли пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.

У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

«Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції. Віримо в наших захисників!», – додав голова Харківської ОВА.