Під удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВА

Також війська РФ пошкодили будинок.

Під удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Постраждала 60-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 25 червня. Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.

У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка, також пошкоджений дачний будинок.

«В інших районах області на цю хвилину спокійно», - додав Резніченко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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