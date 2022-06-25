Під удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВА

Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Постраждала 60-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 25 червня. Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.

У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка, також пошкоджений дачний будинок.

«В інших районах області на цю хвилину спокійно», - додав Резніченко.