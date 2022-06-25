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2022-06-25
Під удари артилерії потрапили дві громади в Дніпропетровській області, постраждала жінка — голова ОВА
Також війська РФ пошкодили будинок.
Фото ілюстративне© Валентин Резніченко / Telegram
Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Постраждала 60-річна жінка. Про це
«Дніпропетровщина. 25 червня. Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район», - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.
У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка, також пошкоджений дачний будинок.
«В інших районах області на цю хвилину спокійно», - додав Резніченко.
Анастасія Гурін, ZN.ua