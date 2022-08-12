Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка

Має значення не кількість уражених літаків, а стратегічне розташування бази, інформує ZN.ua.

Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
© Схеми

Аеродром «Саки» використовувався російськими силами як база для авіації Чорноморського флоту Росії. Після атаки на нього спроможність морської авіації російського флоту зараз значно погіршена, зазначають у Міністерстві оборони Великої Британії.

Хоча початкова причина вибухів 9 серпня Сакському військовому аеродромі біля Новофедорівки невідома, але великі грибоподібні хмари, які можна було спостерігати на відео очевидців, майже напевно були результатом детонації чотирьох незакритих складів боєприпасів.

Аналітики зазначають, що майже напевно знищені або серйозно пошкоджені в результаті вибухів щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільові Су-30. Також серйозних пошкоджень зазнала центральна злітна смуга, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації.

«Втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для підтримки війни. … Але цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Напевно, Крим сприймався як безпечний тил», - зазначають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 August 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 12, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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