Какое вооружение получила Украина от Запада и сколько не хватает: инфографика

Для победы над страной-агрессором Россией Украине нужно несколько тысяч единиц тяжелого вооружения, которое ей могут передать западные партнеры. В настоящее время Вооруженным Силам Украины особо не хватает РСЗО и гаубиц, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствует инфографика от Financial Times.

По состоянию на 13 июня в Украину доставили около 270 танков - этой техники ВСУ получили больше всей другой. Однако для достижения паритета из РФ нужно еще 500 танков.

Также на нужды ВСУ уже передали около 50 реактивных систем залпового огня - именно они наиболее дефицитны среди военной техники, поскольку Украине нужно еще 300 единиц РСЗО.

Что касается гаубиц, то сейчас Украина получила более 250 единиц 155 мм гаубиц. Однако украинские защитники остро нуждаются еще в 1000 единицах этого оружия.


Лиза Бровко, Апостроф





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