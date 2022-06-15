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2022-06-15
Вчера ВСУ демилитаризовали еще 250 захватчиков: В Генштабе рассказали детали
Самыми горячими для оккупантов оказались Бахмутское и Северодонецкое направления, информирует
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Генштаба ВСУ информирует, что по состоянию на сегодняшний день, 15 июня, число потерь личного состава РоSSии возросло до 32 750 человек. Из них 250 наши защитники ликвидировали вчера, отмечает
Чего еще лишились войска РФ на фронте вчера?
- личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано
- танков – 1440 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ? 3528 (+25) ед,
артиллерийских систем – 722 (+1) ед,
- РСЗО – 230 (+1) ед,
- средства ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатые ракеты – 129 (+4),
- корабли/катера – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,
- специальная техника – 55 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях", - сообщает Генштаб.
Виктория Хмилевская, ZN.ua