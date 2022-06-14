Китай воспользовался отвлечением рф: началась китаизации роSSийского Дальнего Востока, детали

владимир путин и си цзиньпин

Настало время китаизации роSSийского Дальнего Востока, а там и референдум о присоединении к Китаю не за горами.

В то время, как путин загнал все войска с Дальнего Востока, включая и Сахалин, на войну в Украину, Китай воспользовался отвлечением рф - он начал китаизацию роSSийского Дальнего Востока. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Украины" с ссылкой на сообщения в роSSийских СМИ.

Путин и Си Цзиньпин

Так, во всех школах Благовещенска (это город на границе с Китаем, их разделяет река шириной 1 км) начнут с 1 сентября преподавать китайский язык.

"С 1 сентября этого года мы планируем во всех благовещенских школах преподавать китайский язык. Сегодня спецкласс с глубоким изучением китайского языка есть только в одной школе", - говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что в китайских учебниках истории утверждается, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области – это временно утерянные китайские территории.

РоSSия

А в книжных магазинах Китая продаются географические карты-пособия, в которых Приморье, остров Сахалин, Восточная Сибирь и т.д. отмечены как принадлежавшие Китаю еще со времен первой династии Цинь в III в. до н.э.


Александра Павленко, politeka.net





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