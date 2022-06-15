У Запада есть три варианта развития роSSийско-украинской войны: в CNN рассказали о каждом
Похоже, в полноценную победу нашей страны там пока не верят, поскольку даже добровольный "выход" из войны Путина им кажется более реальным, информирует
Аналитики и чиновники стран Запада имеют три варианта развития войны РоSSии против Украины : войска РФ продолжат оккупацию, позиционная война затянется на месяцы, а может и годы, или Москва скорректирует свои цели, чтобы выйти из войны. Об этом сообщает
Первый вариант состоит в том, что войска РФ продолжат захватывать новые территории, прежде всего Донецкой и Луганской областей.
Второй вариант – когда на поле боя ни одна из сторон не будет иметь преимущества. В таком случае начнется позиционная война, которая может длиться месяцами и годами. В таких условиях обе стороны потеряют большое количество людей, а мир будет страдать от экономических последствий.
Что касается третьего варианта, то его СМИ называет менее вероятным. Он заключается в том, что Москва скорректирует цели этой войны, которую продолжает называть спецоперацией, и, объявив о выполнении всех поставленных задач, попытается подготовить почву для завершения боевых действий.
В США обеспокоены тем, что если роSSийским войскам удастся закрепиться на оккупированных территориях, то их они могут использовать в качестве плацдарма для нападения на остальную часть страны.
Что касается непосредственно Запада, то там считают, что позиции РФ на Донбассе лучшие, чем позиции Украины за счет количественного преимущества. И все же после больших боев россияне могут столкнуться с нехваткой живой силы. Эксперты, к примеру, уже оценивают наземные потери РФ в треть личного состава. Оккупантам будет тяжело без полной мобилизации, однако Владимиру Путину эта идея не нравится.