Пойманы командир «народной милиции днр» и его подельники: стали известны детали приговора
В Полтавской области суд приговорил командира взвода «народной милиции днр» и трех его подчиненных к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Их признали виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженном формировании.
Кроме того, двое из них признаны виновными и в нарушении законов и обычаев войны.
Установлено, что в конце февраля 2022 мужчины вступили в ряды «народной милиции днр» и служили в одном взводе в должностях командира взвода, гранатометчика, помощника гранатометчика и снайпера.
Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил рф и оружие. Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, они выполняли приказы командиров роSSийской армии, дежурили на блокпостах, проверяли лиц и автомобили.
Кроме этого, командир взвода совместно с военнослужащими рф проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество, а помощник гранатометчика «обчистил» жилье местного жителя.