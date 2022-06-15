Пойманы командир «народной милиции днр» и его подельники: стали известны детали приговора

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В Полтавской области суд приговорил командира взвода «народной милиции днр» и трех его подчиненных к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Их признали виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженном формировании.

Кроме того, двое из них признаны виновными и в нарушении законов и обычаев войны.

Установлено, что в конце февраля 2022 мужчины вступили в ряды «народной милиции днр» и служили в одном взводе в должностях командира взвода, гранатометчика, помощника гранатометчика и снайпера.

суд, скрин

Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил рф и оружие. Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, они выполняли приказы командиров роSSийской армии, дежурили на блокпостах, проверяли лиц и автомобили.

Кроме этого, командир взвода совместно с военнослужащими рф проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество, а помощник гранатометчика «обчистил» жилье местного жителя.


Алексей Ионов, politeka.net





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