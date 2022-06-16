Депутатам Верховной Рады выплатили 8 млн за аренду жилья: кому и сколько компенсировали

Во время войны РоSSии против Украины депутаты Верховной Рады продолжают получать компенсацию за аренду жилья из государственного бюджета - всего с начала года за компенсацию жилья нардепы получили 8 млн 199 тыс 860 гривен.

Об этом сообщается на портале открытых данных украинского парламента.

Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского парламента. Возможностью такой компенсации в мае воспользовались 36 народных избранников – каждый за разное количество месяцев с января по апрель включительно: общая сумма компенсации составила 1 млн. 3 тыс. гривен.

Самую маленькую компенсацию за аренду жилья получил член комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя Константин Касай - за две недели аренды (с 1 по 13 апреля) он получил 8450 гривен, информирует Апостроф.

Самую большую компенсацию получил замглавы комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь - за четыре месяца (с 1 января по 30 апреля) он получил 77 700 гривен компенсации за жилье.

Чуть меньше получили "Слуги народа" - за период с 1 февраля по 30 апреля 2022 Владислав Бородин получил 57 850 гривен, а Евгений Пивоваров - 57 700 гривен.

В апреле правом на компенсацию воспользовался 121 народный депутат - сумма выплат составила 4 млн 690 тыс 350 гривен.

В январе-марте 126 нардепов получили компенсацию на общую сумму 2 млн 506 тыс 510 гривен.


Евгений Устименко, Апостроф





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