"Украинцы не сдаются": сопротивление мешает планам Кремля, но рф готовит новые провокации

Энергодар, Украина, украинцы, митинг

РоSSияне продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов из-за проукраинского движения.

Оккупанты сталкиваются с сопротивлением украинцев во временно оккупированных городах. Из-за этого планы Кремля по аннексии территорий рушатся и враг идет на циничные провокации. Об этом пишет американский Институт исследование войны (ISW).

Украина, флаг Украины

Так, местные жители Донецка и Макеевки сообщают об интенсивных обстрелах в обоих городах. После этого оккупанты начинают обвинять ВСУ в нанесении ударов по городам. Однако все выдуманные утверждения разбиваются о сообщения пользователей соцсетей и Украинского центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что обстрелы были совершены роSSийскими войсками с целью разжигания антиукраинских настроений или поощрения "мобилизации" в псевдореспубликах. Аналитики пишут, что эти потенциальные атаки под ложным флагом могут быть ответом на заявления западных официальных лиц от 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Херсон, украинцы

Также россияне продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов из-за проукраинского движения и на других оккупированных территориях, ведь украинцы не сдаются. Так, 9 и 11 июня неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС РоSSии в Мариуполе.

Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут продолжать срывать усилия россии по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии.


Александра Павленко, politeka.net





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