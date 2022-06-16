"Украинцы не сдаются": сопротивление мешает планам Кремля, но рф готовит новые провокации

РоSSияне продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов из-за проукраинского движения.

Оккупанты сталкиваются с сопротивлением украинцев во временно оккупированных городах. Из-за этого планы Кремля по аннексии территорий рушатся и враг идет на циничные провокации. Об этом пишет американский Институт исследование войны (ISW).

Так, местные жители Донецка и Макеевки сообщают об интенсивных обстрелах в обоих городах. После этого оккупанты начинают обвинять ВСУ в нанесении ударов по городам. Однако все выдуманные утверждения разбиваются о сообщения пользователей соцсетей и Украинского центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что обстрелы были совершены роSSийскими войсками с целью разжигания антиукраинских настроений или поощрения "мобилизации" в псевдореспубликах. Аналитики пишут, что эти потенциальные атаки под ложным флагом могут быть ответом на заявления западных официальных лиц от 15 июня об увеличении военной помощи Украине.

Также россияне продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов из-за проукраинского движения и на других оккупированных территориях, ведь украинцы не сдаются. Так, 9 и 11 июня неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС РоSSии в Мариуполе.

Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут продолжать срывать усилия россии по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии.