Іспанія виділила кошти, щоб підготовити танки Leopard 2 для ЗСУ

Міністерство оборони Іспанії працює над підготовкою шести бойових танків Leopard 2A4, які пізніше будуть відправлені в Україну. Про це повідомляє El Mundo .

На даний момент танки знаходяться на підприємстві Santa B?rbara в Алькала-де-Гуадайра, де проходять перевірку перед відправкою на фронт в Україні. За оцінками оборонного відомства, ремонт цих машин обійдеться в 4,1 мільйона євро.

Інформація про ремонт опублікована на платформі державних закупівель МО Іспанії. В контракті зазначено лише те, що 4,1 мільйона будуть виділені на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови", інформує ZN.ua .

Танки Leopard 2, які Іспанія збирається відправити до України, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини.