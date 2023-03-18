Угорщина знову перенесла дату ратифікації нових заявок на членство в НАТО

Правляча партія Угорщини «Фідес» встановила нову дату для ратифікації приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, повідомляє hvg.hu. Остаточне голосування щодо урядових пропозицій щодо заявки двох країн на членство в НАТО, згідно з новими планами, відбудеться 31 березня.

Таке рішення було прийняте на засіданні профільного комітету парламенту в четвер вдень. Джерела видання, які брали участь у зустрічі, також повідомили, що Дьєрдь Балла, заступник голови фракції «Фідес», пояснив низку перенесень тим, що «Брюссель бреше як свиня».