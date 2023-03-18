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2023-03-18
Угорщина знову перенесла дату ратифікації нових заявок на членство в НАТО
Нова дата - останній день березня.
Правляча партія Угорщини «Фідес» встановила нову дату для ратифікації приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО,
Таке рішення було прийняте на засіданні профільного комітету парламенту в четвер вдень. Джерела видання, які брали участь у зустрічі, також повідомили, що Дьєрдь Балла, заступник голови фракції «Фідес», пояснив низку перенесень тим, що «Брюссель бреше як свиня».
Микита Ткаченко, ZN.ua