Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил деятельность партии бывшего херсонского председателя "Блок Владимира Сальдо" и партию "Держава", где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, который сразу после оккупации Херсонщины перешел на сторону РоSSии.

Как сообщает движение « Чесно » по итогам судебного заседания, имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Поскольку журналистов не допустили на само заседание суда, обоснование Минюста для запрета политсил пока неизвестно.

Партия "Блок Владимира Сальдо" названа в честь бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо. Региональный пророSSийский политический проект был зарегистрирован в 2019 году, незадолго до местных выборов 2020 года. От партии в мэры Херсона выдвигался Владимир Сальдо. Его кандидатура поддержала партия ОПЗЖ, которую тоже могут запретить.

После полномасштабного роSSийского вторжения Сальдо работает на кафиров, против него возбуждено уголовное дело о госизмене.

Партия "Держава" была зарегистрирована в 1999 году. Учредителями партии были Владимир Бачигин и Наталья Шмыгина, первым главой партии был Василий Шевченко. Политсила позиционировала себя как левоцентристская и пророSSийская партия, заявляла о тысячах членов и ячеек во всех регионах страны. В 2021 году партия "Держава" провеларебрендинг и взяла за основу государственный знак качества советского союза, но предоставила ему собственную трактовку - назвала знаком качества политики.

В 2020 году партию возглавил блоггер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи роSSийским боевикам и при содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитрий Василец. После начала широкомасштабной войны россии против Украины Василец обвиняет в роSSийском нападении на Украину "Запад" и повторяет пропагандистскую ложь Кремля, что Украина заслужила уничтожение, потому что "восемь лет уничтожала Донбасс".

В то же время из-за встречного иска суд перенес заседание по делу о запрете "Прогрессивной социалистической партии Украины", которую возглавляет Наталья Витренко. Заседание по делу было перенесено на 23 июня.

В «Честно» отметили, что это первая партия, которая подала иск и пытается защищаться, ведь представители уже запрещенных партий на рассмотрение дел в суд не явились.

"Прогрессивная социалистическая партия Украины" была зарегистрирована в 1996 году и с тех пор ее постоянно возглавляет Наталья Витренко. Она неудачно баллотировалась от партии на президентских выборах в 1999 и 2004 годах. В своей программе обещала, что Украина не будет в НАТО и предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью.

В Верховную Раду политическая сила попала только в третий созыв, когда с трудом преодолела 4% барьер. Спустя 10 лет партия не набрала даже 1,5%.

Ранее под запретом суда оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие".