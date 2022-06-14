Суд запретил партии двух коллаборантов из Херсона

Суд запретил партии двух коллаборантов из Херсона
© Рух ЧЕСНО

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил деятельность партии бывшего херсонского председателя "Блок Владимира Сальдо" и партию "Держава", где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, который сразу после оккупации Херсонщины перешел на сторону РоSSии.

Как сообщает движение «Чесно» по итогам судебного заседания, имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Поскольку журналистов не допустили на само заседание суда, обоснование Минюста для запрета политсил пока неизвестно.

Партия "Блок Владимира Сальдо" названа в честь бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо. Региональный пророSSийский политический проект был зарегистрирован в 2019 году, незадолго до местных выборов 2020 года. От партии в мэры Херсона выдвигался Владимир Сальдо. Его кандидатура поддержала партия ОПЗЖ, которую тоже могут запретить.

После полномасштабного роSSийского вторжения Сальдо работает на кафиров, против него возбуждено уголовное дело о госизмене.

Партия "Держава" была зарегистрирована в 1999 году. Учредителями партии были Владимир Бачигин и Наталья Шмыгина, первым главой партии был Василий Шевченко. Политсила позиционировала себя как левоцентристская и пророSSийская партия, заявляла о тысячах членов и ячеек во всех регионах страны. В 2021 году партия "Держава" провеларебрендинг и взяла за основу государственный знак качества советского союза, но предоставила ему собственную трактовку - назвала знаком качества политики.

В 2020 году партию возглавил блоггер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи роSSийским боевикам и при содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитрий Василец. После начала широкомасштабной войны россии против Украины Василец обвиняет в роSSийском нападении на Украину "Запад" и повторяет пропагандистскую ложь Кремля, что Украина заслужила уничтожение, потому что "восемь лет уничтожала Донбасс".

В то же время из-за встречного иска суд перенес заседание по делу о запрете "Прогрессивной социалистической партии Украины", которую возглавляет Наталья Витренко. Заседание по делу было перенесено на 23 июня.

В «Честно» отметили, что это первая партия, которая подала иск и пытается защищаться, ведь представители уже запрещенных партий на рассмотрение дел в суд не явились.

"Прогрессивная социалистическая партия Украины" была зарегистрирована в 1996 году и с тех пор ее постоянно возглавляет Наталья Витренко. Она неудачно баллотировалась от партии на президентских выборах в 1999 и 2004 годах. В своей программе обещала, что Украина не будет в НАТО и предлагала межгосударственный союз с Россией и Беларусью.

В Верховную Раду политическая сила попала только в третий созыв, когда с трудом преодолела 4% барьер. Спустя 10 лет партия не набрала даже 1,5%.

Ранее под запретом суда оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие".


Ирина Знась, ZN.ua





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