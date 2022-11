Британська розвідка спрогнозувала, куди РФ може перекинути частину виведених з Херсона військ

Після виведення своїх сил з правого берега річки Дніпро російські війська продовжують приділяти першочергову увагу переоснащенню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянок фронту в Україні. Про це повідомляє на Міністерство оборони Британії у Twitter .

Підрозділи РФ побудували нові системи траншей поблизу межі з Кримом, а також поблизу річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 км від нинішньої лінії фронту, це свідчить про те, що російські війська готуються на випадок подальших великих проривів українських сил.

Цілком ймовірно, що Росія спробує з часом передислокувати частину військ, виведених з Херсона, для посилення і розширення своїх наступальних операцій в районі Бахмута Донецької області, вважають аналітики британської розвідки.