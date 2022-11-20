Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідка
При цьому ситуація на фронті для росіян є доволі нестабільною, інформує ZN.ua.
Відступ російських військ із західної частини Херсонської області відбувся у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни.
Зокрема, як зазначають у британській розвідці, під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, при цьому значна частина цієї техніки була успішно знищена самими ж російськими військами, щоб не віддавати її українцям.
«Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Тим не менш, сила залишається роздробленою, з поганим молодшим та середнім керівництвом і культурою прикриття», - вважають аналітик Міністерства оборони Великої Британії.
Зокрема, за останні місяці дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2022