Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідка

Відступ російських військ із західної частини Херсонської області відбувся у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни.

Зокрема, як зазначають у британській розвідці, під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, при цьому значна частина цієї техніки була успішно знищена самими ж російськими військами, щоб не віддавати її українцям.

«Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Тим не менш, сила залишається роздробленою, з поганим молодшим та середнім керівництвом і культурою прикриття», - вважають аналітик Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема, за останні місяці дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.