"Колосальні втрати": офіцер ЗСУ розповів, що залишилося від еліти армії рф після втечі з Херсона

Ситуацію на полі бою в Україні можна порівняти з шаховою грою, в якій переможець партії вже очевидний, проте на протилежному боцs вирішили грати до останнього пішака.

Таке порівняння інтерв'ю каналу UKRLIFE.TV навів ветеран боїв під Дебальцевим, військовий експерт, офіцер ЗСУ Арті Грін.

З його слів, противник України ще сподівається на пат, але цього не допустять. Більше того, війну вже можна було б закінчити.

«Херсонська та Харківська операція – це кроки, які призводять до неминучої поразки російської федерації. Питання тільки в темпах, які залежать не тільки від нас, а й від союзників», - наголосив Грін, додавши, що, якби вони діяли сміливіше, «партія» вже була б дограна, а король залишився голим.

Грін підкреслив, що в результаті Херсонської операції велике угруповання російських військ не просто залишило, а екстрено залишило територію, щоб не опинитися в оперативно-стратегічному оточенні.

При цьому окупанти зазнали великих втрат, але тотального їхнього розгрому не вдалося. Арті Грін зазначив, що українським захисникам не вдалося взяти в оточення понад 10 тисячне, а за чутками, понад 20-тисячне угруповання.

«Але боєздатність цього угруповання суттєво була знижена», - наголосив Грін.

При цьому офіцер ЗСУ наголосив, що на Херсонщині росія сконцентрувала еліту своїх військ.

«Це реальна еліта, яка у російській армії відповідала за мобільні бойові дії. Залишення плацдарму на правому березі свідчить про те, що вони далі не мали можливості оборонятися, вони зазнали колосальних втрат», - повідомив Арті Грін.

За словами офіцера, він спостерігав за втечею окупантів безпосередньо перебуваючи на різних ділянках передової.

«У мене склалося враження, що від того складу, який там був три місяці тому, у строю залишилося не більше 30 відсотків. Інші вибули 200-ми та 300-ми. Щодо бойової техніки – вибита була практично вся ББМ. Тобто втрати, насамперед БМП та БМД, у них грандіозні. Я думаю, відсотків 70 екіпажів за три місяці цих боїв вибули через загибель чи поранення», - припустив Грін.

Також військовий експерт наголосив на низькій якості підготовки військових, які прибували на заміну тих, кого поранили або вбили.