Під час втечі із Херсона росіяни вкрали цілий автопарк "швидких": у МОЗ розкрили деталі

Окупанти тікаючи з Херсонщини окупанти вкрали 17 автомобілів швидкої допомоги.

Відступаючи з правого берега Херсонської області, росіяни вкрали з лікарень регіону 17 машин швидкої допомоги.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексія Яременка під час телемарафону, повідомляє "Київ 24".

"Росіяни вкрали щонайменше 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Херсонській області було зруйновано 23 медустанови, у тому числі 15 амбулаторій.

Наразі до Херсонської області вже доставлено вісім нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, а найближчими днями туди направлять ще один автомобіль, який було передано як гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти залишили у будівлі СБУ таку кількість мін, що немає можливості провести повне розмінування.

Як повідомив на онлайн-брифінгу в медіацентрі України депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, будівля СБУ в Херсоні може бути підірвана через неможливість провести її повне розмінування.

Російські окупанти залишили у будівлі СБУ таку кількість мін, що немає можливості виконати повне розмінування.

"Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки буде прийнято вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", - повідомив Хлань.