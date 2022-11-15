CNN: В розвідці США вважають, що Росія відклала вихід з Херсона через американські вибори

У США є розвідувальні дані про те, що Росія могла відкласти оголошений відступ з Херсона через американські середньострокові вибори. Москва не хотіла давати адміністрації Джо Байдена політичну перемогу перед важливим голосуванням.

Про це пише CNN з посиланням на людей, поінформованих про дані розвідки. Високопоставлені чиновники Росії обговорювали парламентські вибори в США як фактор, коли розмірковували про відступ з українського міста, - сказав один зі співрозмовників видання. Інше джерело підтвердило, що очікування до кінця виборів в США було «запланованою умовою» російського виходу з Херсона.