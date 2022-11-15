CNN: В розвідці США вважають, що Росія відклала вихід з Херсона через американські вибори
Москва не хотіла, щоб у адміністрації демократів у Вашингтоні були хороші новини в день голосування, інформує
У США є розвідувальні дані про те, що Росія могла відкласти оголошений відступ з Херсона через американські середньострокові вибори. Москва не хотіла давати адміністрації Джо Байдена політичну перемогу перед важливим голосуванням.
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Втім, голосування в Америці точно були не єдиним фактором, який впливав на рішення Росії. Військові аналітики кажуть, що у російської армії насправді було мало оперативних варіантів. Підготовка до відступу тривала кілька тижнів. А чиновники в США гадали, коли ж росіяни нарешті визнають офіційно, що відступають.