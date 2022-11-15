«Це було пекло на Землі»: жителі Херсона розповіли WP, де окупанти катували людей

Мало хто звертав увагу на сіру бетонну будівлю, яка заховалася на тихій вулиці. Колись за її високим парканом з колючим дротом тримали некеровану молодь. Але коли солдати Росії захопили Херсон на початку березня, непримітна будівля швидко заслужила гірку славу.

Чорні автомобілі з тонованим склом і без номерів приїжджали кожної години. З них виводили українців з мішками на голові. Крики почали вириватися з трихповерхової споруди і розходитися по колись спокійному району, - пише Washington Post з посиланням на розповіді місцевих мешканців.

Інколи ворота відкривалися. І затриманого викидали на вулицю, фізично і психічно зламаного. Інших в’язнів перевезли в більші в’язниці або ж їх більше ніколи не бачили.

«Якщо пекло на Землі існує, то воно було тут», - сказав 48-річний Сергій, який живе через дорогу від будівлі.

Американське видання зауважує: вже зараз стає очевидно, що Росія розгорнула в Херсоні таку масштабну систему в’язниць, якої не було в десятках інших міст і сіл, визволених армією України за останні кілька тижнів. Ознаки масового позбавлення волі були помітні вже в суботу і неділю, коли десятки людей розповіли Washington Post, що або самі були в’язнями, або шукають когось, кого забрали росіяни. Багато людей підходили до журналістів на вулиці, щоб попросити про допомогу в пошуках рідних.