«Це було пекло на Землі»: жителі Херсона розповіли WP, де окупанти катували людей

В’язні херсонської в’язниці розповіли, що росіяни розстрілювали тих, кого кинули за грати через підозри, що вони належать до партизанів, інформує ZN.ua.

Мало хто звертав увагу на сіру бетонну будівлю, яка заховалася на тихій вулиці. Колись за її високим парканом з колючим дротом тримали некеровану молодь. Але коли солдати Росії захопили Херсон на початку березня, непримітна будівля швидко заслужила гірку славу.

Чорні автомобілі з тонованим склом і без номерів приїжджали кожної години. З них виводили українців з мішками на голові. Крики почали вириватися з трихповерхової споруди і розходитися по колись спокійному району, - пише Washington Post з посиланням на розповіді місцевих мешканців.

Інколи ворота відкривалися. І затриманого викидали на вулицю, фізично і психічно зламаного. Інших в’язнів перевезли в більші в’язниці або ж їх більше ніколи не бачили.

«Якщо пекло на Землі існує, то воно було тут», - сказав 48-річний Сергій, який живе через дорогу від будівлі.

Американське видання зауважує: вже зараз стає очевидно, що Росія розгорнула в Херсоні таку масштабну систему в’язниць, якої не було в десятках інших міст і сіл, визволених армією України за останні кілька тижнів. Ознаки масового позбавлення волі були помітні вже в суботу і неділю, коли десятки людей розповіли Washington Post, що або самі були в’язнями, або шукають когось, кого забрали росіяни. Багато людей підходили до журналістів на вулиці, щоб попросити про допомогу в пошуках рідних.


Лесь Димань, ZN.ua





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