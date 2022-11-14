Операція з деокупації Херсона тривала з початку вересня, вона має свою ціну — Залужний
Йдеться про найдорожче - життя захисників та захисниць України, інформує
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото українських військових з дітьми з деокупованих територій півдня та зазначив, що операції по звільненню Херсона, яка почалася ще у вересні, закінчилася.
"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! - наголошує Залужний. - Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!"