Операція з деокупації Херсона тривала з початку вересня, вона має свою ціну — Залужний

Йдеться про найдорожче - життя захисників та захисниць України, інформує ZN.ua.

Операція з деокупації Херсона тривала з початку вересня, вона має свою ціну — Залужний
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото українських військових з дітьми з деокупованих територій півдня та зазначив, що операції по звільненню Херсона, яка почалася ще у вересні, закінчилася. На своєму Telegram-каналі на тлі загальної ейфорії від звільнення територій він нагадав, що Херсон має дуже високу ціну, яка обраховується життями захисників та захисниць нашої держави.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! - наголошує Залужний. - Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!"


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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