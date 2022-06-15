ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях: что изменилось на передовой

Северодонецк

Украинские воины успешно отбивают попытки оккупантов взять штурмом Северодонецк и Тошковку. Бои продолжаются.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что на Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки.

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Наступление противника, благодаря действиям наших воинов, в районе Николаевки захлебнулось - враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления.

Кроме того противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестово, но понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отбили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.

Тем временем на Харьковском направлении подразделения противника, при поддержке вертолетов армейской авиации, пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.

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На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.


Катерина Петренко, politeka.net





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