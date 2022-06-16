Херсонцы ждут момента, чтобы бить оккупантов вместе с ВСУ - генерал Марченко

Отказываться от Херсона и других временно оккупированных территорий Украины никто не собирается, информирует ZN.ua.

Херсонцы ждут момента, чтобы бить оккупантов вместе с ВСУ - генерал Марченко
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На южном оперативном направлении ВСУ провели ряд контрнаступательных действий, что позволило им закрепиться на левом берегу реки Ингулец и оттеснить противника. В интервью Крым.Реалии, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева, заявил, что когда будет подходящий момент оккупантов будут бить «с двух сторон».

Несмотря на все попытки россиян вести пропаганду во временно занятых РФ городах Херсонской области, местные жители всеми возможными способами демонстрируют свое несогласие с оккупационным режимом. И по словам генерал Марченко, украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

«Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы будем их бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, наши земли. Там мои братья живут. Там наши люди живут, мы не можем их оставить, и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники », – сказал генерал.

По словам Марченко, остро стоит вопрос поставки ВСУ обещанного вооружения. Из-за промедления партнеров, мы теряем важное оперативное время, и даем, таким образом, россиянам окапываться и укреплять позиции.


Дарья Кепова, ZN.ua





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