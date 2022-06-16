Херсонцы ждут момента, чтобы бить оккупантов вместе с ВСУ - генерал Марченко
Отказываться от Херсона и других временно оккупированных территорий Украины никто не собирается, информирует
На южном оперативном направлении ВСУ провели ряд контрнаступательных действий, что позволило им закрепиться на левом берегу реки Ингулец и оттеснить противника. В интервью
Несмотря на все попытки россиян вести пропаганду во временно занятых РФ городах Херсонской области, местные жители всеми возможными способами демонстрируют свое несогласие с оккупационным режимом. И по словам генерал Марченко, украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.
«Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы будем их бить с двух сторон. Специально там не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, наши земли. Там мои братья живут. Там наши люди живут, мы не можем их оставить, и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники », – сказал генерал.
По словам Марченко, остро стоит вопрос поставки ВСУ обещанного вооружения. Из-за промедления партнеров, мы теряем важное оперативное время, и даем, таким образом, россиянам окапываться и укреплять позиции.