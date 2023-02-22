Глава МЗС Словаччини послав Орбана слідом за російським кораблем

Практично усі європейські країни так чи інакше підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії і лише політика угорського прем’єра Віктора Орбана грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це написав міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер, інформує Апостроф .

Очільник зовнішньополітичного відомства Братислави переконаний, що військова допомога, яку надають Києву країни Заходу, є морально абсолютно правильною, оскільки росіяни вторглися в Україну та вбивають її громадян.

І Євросоюз єдиний у допомозі Києву, окрім Угорщини, яка тримається осторонь.

Качер переконаний, що позиція Будапешту, що це, нібито, не їхня війна, є неприйнятною.

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи", - написав глава МЗС Словаччини.

Утім Качер зазначив, що він згоден з карпатськими колаборантами російських агресорів у тому, що "постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир". Але найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія, яка відкрито нападає на Україну вже рік.

"Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - переконаний Качер.

Він також розкритикував й позицію екс-прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, також хоче "путінського миру, як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", - зазначив дипломат, наприкінці вилаявшись російською: "Иди на х*й".