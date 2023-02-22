Глава МЗС Словаччини послав Орбана слідом за російським кораблем

Практично усі європейські країни так чи інакше підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії і лише політика угорського прем’єра Віктора Орбана грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це написав міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер, інформує Апостроф.

Очільник зовнішньополітичного відомства Братислави переконаний, що військова допомога, яку надають Києву країни Заходу, є морально абсолютно правильною, оскільки росіяни вторглися в Україну та вбивають її громадян.

І Євросоюз єдиний у допомозі Києву, окрім Угорщини, яка тримається осторонь.

Качер переконаний, що позиція Будапешту, що це, нібито, не їхня війна, є неприйнятною.

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи", - написав глава МЗС Словаччини.

Утім Качер зазначив, що він згоден з карпатськими колаборантами російських агресорів у тому, що "постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир". Але найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія, яка відкрито нападає на Україну вже рік.

"Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - переконаний Качер.

Він також розкритикував й позицію екс-прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, також хоче "путінського миру, як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", - зазначив дипломат, наприкінці вилаявшись російською: "Иди на х*й".


Олексій Руденко, Апостроф





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