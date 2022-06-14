Спасатели Харьковщины сообщили о двух детях, пострадавших от вражеских обстрелов

В течение суток спасатели в Харьковской области совершили 15 оперативных выездов, 9 из которых – на ликвидацию пожаров, сообщили в ГСЧС. Шесть из этих пожаров возникли в результате вражеских обстрелов. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области также сообщили о раненых детях.

«В общей сложности за сутки спасатели совершили 15 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 9, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 6, пожаров по другим причинам - 3, также 4 - для оказания помощи населению, 2 - проведения аварийно-спасательных работ. Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка», – сообщили в ГСЧС.

Один из самых больших пожаров, вызванных обстрелами со стороны оккупантов, возник в пгт. Малиновка Чугуевского района. Там огонь охватил гараж и хозяйственное здание на площади 180 кв.м.

«В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу, по предварительному диагнозу осколочные ранения. Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа», – добавили в ГСЧС.

В 23:51 в результате вражеских обстрелов на территории предприятия пожар возник в складском здании. Также загорелись 10 грузовиков в одном из населенных пунктов Харьковского района. Огонь охватил около 2000 кв.

«Для ликвидации последствий пожара было задействовано 8 подразделений ГСЧС и 50 спасателей. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 03:19. Жертв и пострадавших нет. Аварийно-спасательные работы проводились на 2 разрушенных объектах в Немышлянском и Киевском районах города Харькова. Были привлечены 11 единиц техники и 48 человек личного состава», – добавили спасатели.

Пиротехники ГСЧС в течение суток ликвидировали 27 вражеских боеприпасов.

«Мы выстоим. Верим, что еще раз отвоюем свое право! Все будет Украина!», – заверили спасатели.