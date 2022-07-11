Эстония закрыла границу для подсанкционных роSSийских товаров

В Эстонии с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ввоз в РоSSию и вывоз из нее подсанкционных товаров, который распространяется и на частных лиц. Об этом сообщает налогово-таможенный департамент страны, сообщает Delfi.

Эстония закрыла границу для подсанкционных роSSийских товаров
Фото: postimees.ee

Граница закрыта

Отмечается, что 10 июля закончился переходный период, позволявший по ранее заключенным договорам импортировать в ЕС или экспортировать из ЕС в РФ определенные санкционные товары. Изменения также коснутся физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях.

Запрет связан с принятыми ЕС санкциями.

В частности, из РФ больше нельзя ввозить в Эстонию старую и новую мебель и ее части, древесину и изделия из нее, калийные удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки и т. д.

Также из РФ запрещено ввозить такие спиртные напитки как водка, джин, ликеры и прочее.

Кроме того, в РоSSию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро (смартфоны, ноутбуки и др.) и другие предметы стоимостью более 300 евро. Ограничения не распространяются на личные вещи, включая смартфон, верхнюю одежду и т. д.

Также в ведомстве напомнили, что нарушение международных санкций карается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. То же правонарушение, если оно совершено юридическим лицом, карается штрафом.





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
В Госэкоинспекции рассказали о последствиях роSSийских обстрелов на Сумщине: ущерб на более 15,5 млн грнВ Госэкоинспекции рассказали о последствиях роSSийских обстрелов на Сумщине: ущерб на более 15,5 млн грн
Эстония вслед за Польшей отгородилось стеной от "русского мира": первые кадры работыЭстония вслед за Польшей отгородилось стеной от "русского мира": первые кадры работы
Владимир Золкин рассказал, меняется ли видение ситуации роSSийских солдат в пленуВладимир Золкин рассказал, меняется ли видение ситуации роSSийских солдат в плену
ВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской областиВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской области
Выезд детей за границу: в Госпогранслужбе предупредили о новых правилахВыезд детей за границу: в Госпогранслужбе предупредили о новых правилах
На Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают роSSийских военных — ЗеленскийНа Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают роSSийских военных — Зеленский
"У пацанов уже крыша едет": роSSийских солдат косят психические расстройства после встречи с ВСУ"У пацанов уже крыша едет": роSSийских солдат косят психические расстройства после встречи с ВСУ
"Возле Лимана был очень страшно": арбитр УПЛ рассказал о том, как воюет против роSSийских оккупантов"Возле Лимана был очень страшно": арбитр УПЛ рассказал о том, как воюет против роSSийских оккупантов
От рук роSSийских захватчиков погибли или получили ранения более 815 украинских детейОт рук роSSийских захватчиков погибли или получили ранения более 815 украинских детей
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Последние новости
Подгружаем последние новости