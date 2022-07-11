Эстония закрыла границу для подсанкционных роSSийских товаров

В Эстонии с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ввоз в РоSSию и вывоз из нее подсанкционных товаров, который распространяется и на частных лиц. Об этом сообщает налогово-таможенный департамент страны, сообщает Delfi.

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Граница закрыта

Отмечается, что 10 июля закончился переходный период, позволявший по ранее заключенным договорам импортировать в ЕС или экспортировать из ЕС в РФ определенные санкционные товары. Изменения также коснутся физических лиц, пересекающих границу в туристических или иных целях.



Запрет связан с принятыми ЕС санкциями.



В частности, из РФ больше нельзя ввозить в Эстонию старую и новую мебель и ее части, древесину и изделия из нее, калийные удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки и т. д.

Также из РФ запрещено ввозить такие спиртные напитки как водка, джин, ликеры и прочее.

Кроме того, в РоSSию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро (смартфоны, ноутбуки и др.) и другие предметы стоимостью более 300 евро. Ограничения не распространяются на личные вещи, включая смартфон, верхнюю одежду и т. д.

Также в ведомстве напомнили, что нарушение международных санкций карается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. То же правонарушение, если оно совершено юридическим лицом, карается штрафом.