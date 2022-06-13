"Возле Лимана был очень страшно": арбитр УПЛ рассказал о том, как воюет против роSSийских оккупантов

Известный футбольный лайнсмен украинской Премьер-лиги Игорь Пономаренко рассказал о том, как защищает страну от роSSийских оккупантов.

"Раньше были проблемы с оружием. Сидишь в окопе, а на тебя летит все, что можно: авиация, танки, разные виды вооружения. А от нас в ответ одинокий выстрел миномета. Оттуда "бабах-бабах-бабах", а от нас только легкий "бах". Сейчас тенденция положительная, но мы все еще нуждаемся в оружии. В Яровой, рядом с Лиманом прошел боевое крещение. Только приехали, даже до своей позиции не дошли. А нас уже изрядно накрыли минометами.

Над нами летали беспилотники, выполнявшие роль корректировщиков минометов. Несколько ребят сместились в сторону и фактически увели за собой огонь от основной группы. Спрятались в деревне. Иначе нас бы утюжили… Война – вещь максимально серьезная. Здесь не все выдерживают. Когда попадаешь под первый обстрел, то каким бы мужественным ни был – страх руководит тобой. Мне 54 года, но я не стесняюсь признать – в Яровой мне было так страшно!", - сообщил Пономаренко "Футбол 24" .

Пономаренко является известным экс-арбитром, ранее работавшим на матчах чемпионата Украины по футболу. Лайнсмен обслуживал матчи с участием "Шахтера", "Днепр", "Динамо" и "Металлиста".

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Город Лиман расположен в Донецкой области, а с конца мая находится под роSSийской оккупацией.