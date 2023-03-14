СБУ затримала колаборантку з Лимана, яка збирала для росіян персональні дані українців на окупованих територіях

Служба безпеки затримала в Лимані чиновницю-колаборантку, яка збирала для загарбників персональні дані українців, які лишилися в окупації. Зрадницею виявилась експосадовиця одного з відділень «Укрпошти» на території Лиману, повідомили в СБУ .

За даними спецслужби, після того, як місто захопили росіяни, колаборантка добровільно почала співпрацювати з ворогом та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею «відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення «ДНР».

«Перебуваючи на «посаді» колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під «російську юрисдикцію», – додали в СБУ .

Коли українські військові звільнили Лиман, колаборантка спробувала сховатися від правосуддя. Вона навіть знову повернулася працювати до «Укрпошти».