Повідомили про підозру жителю Лимана, який здавав координати блокпостів та бомбосховищ окупантам

Через невдоволення деокупацією Лимана місцевий житель повідомляв загарбникам дані про місця базування ЗСУ.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру жителю Лимана, який через незадоволення деокупацією Збройними Силами України міста здавав локації Сил оборони та бомбосховищ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Повідомили про підозру жителю Лимана, який здавав координати блокпостів та бомбосховищ окупантам

У травні 2023 року чоловік зв’язався зі своїм знайомим, з яким колись навчався у школі. Той був навідником танкової роти тактичної групи «Купол» «ДНР». Під час спілкування у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» зрадник надсилав повідомлення з даними про локації ЗСУ та блокпосту на території Лимана.

Чоловік спеціально розкидав по дорогах саморізи, аби пробити шини автівок українських захисників. За таку «відданість» окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.

Чоловіка викрили та затримано СБУ. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зраднику загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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